Råd og svamp: Klosterhallen står foran million-renovering

Løgumkloster: Klosterhallens forskellige bygninger står foran en renovering af de større.

I 2017 blev der i forbindelse med en stormskade konstateret tegn på begyndende svamp og råd, og efter dialog med idrætscentrets forsikringsselskab blev der lavet en gennemgang af hele facaden.

- Der viser det sig, at der er forekomst af råd og svamp over det hele, fortæller formand for Fonden Klosterhallen, Claus Hansen.

- Det er facaderne. Det er ikke taget, fortæller han.

Fonden har indhentet et tilbud ved en håndværker, som i 2018 ville lave en fuld renovering af facaden med udskiftning af forskalling, vindspærrer og plader for cirka 3,1 millioner kroner plus moms. Et opdateret tilbud lyder på 3,4 millioner kroner plus moms.