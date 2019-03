Råd efterlyser bedre tandlægeforhold for socialt udsatte

Rådet for Socialt Udsatte ønsker, at de første 10.000 kroner brugt hos en tandplejer skal være gratis for socialt udsatte. Samtidig skal der være lokale tandlægetilbud, der er specialiseret i at håndtere socialt udsatte.

- Man skal ikke tage fejl af, hvor vigtig tandsundhed generelt er for os alle sammen, og det gælder også for socialt udsatte. Tænder er jo et visitkort udadtil. Hvis man har dårlige tænder, som mange socialt udsatte har, kan de have svært ved at møde verden. De vil ikke smile, fordi så kan man se, at den er gal, siger Jann Sjursen.

Socialt udsatte borgere kan være sværere at håndtere på de almindelige klinikker, fordi deres problemstillinger nogle gange ikke kun handler om selve tænderne, men at de også kræver ekstra opmærksomhed og omsorg i forhold til andre patienter. Det er dog fortsat vigtigt, at de har adgang til tandlægetilbud, siger formanden for Rådet for Socialt Udsatte.

Specialtilbud til socialt udsatte

Konkret ønsker rådet, at de første 10.000 kroner til behandling hos en tandplejer skal være gratis for socialt udsatte, og dernæst skal der være lokale tilbud, som er specialiseret i at omgås socialt udsatte og de udfordringer, som de har.

- Det handler om, at man har personale, der kan tage hånd om dem, og at de bliver mødt med respekt og anerkendelse. Det er ikke hokus pokus, men tillid er nødvendigt for at få opbygget et godt forhold mellem systemet og borgere, der har haft mange nederlag. De har ofte ikke de store forventninger til, hvad der kan komme fra systemet, og det kan blive svækket yderligere af, at man igen og igen skal opbygge ny kontakt til nye tandlæger og sagsbehandlere, siger han.

Ifølge Jann Sjursen skal det kunne lade sig gøre, at tandlægesystemet også skal kunne håndtere borgere, der af forskellige grunde er svære at håndtere for det almindelige personale.

- Det handler om, at systemet skal kunne rumme udsatte borgere med de udfordringer, de har. Det kræver nogle menneskelige kvalifikationer udover det sædvanlige, og at man har tid. Det kræver, at man har tid til at etablere en god kontakt, det gør det for alle, men her skal der gøres lidt ekstra, siger Jann Sjursen.