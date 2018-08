Råbte ukvemsord efter politiet: Blev afsløret med hash

TØNDER: Det var nok ikke aftenens mest smarte træk, en 26-årig mand begik, da han i Tønders Vestergade begyndte at råbe ukvemsord efter en politipatrulje, der var i færd med at løse en opgave i gaden.

Politifolkene blev så utilfredse med mandens tiltaleformer og opførsel, at de valgte at anholde ham og bringe ham ind på politigården i Tønder.

Her blev han visiteret, og det afslørede en klump hash i mandens lommer. Nu kan han derfor se frem til to bøder - for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer, oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Allan Dalager.

Den 26-årige mand er fra Aabenraa.