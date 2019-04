Puttehøner gavner udsatte børn

Som en del af et landsdækkende projekt har seks garnbutikker i Syd- og Sønderjylland takket ja til at dele garn ud, så frivillige kan strikke puttehøner- og haner til udsatte børn.

Det er et samarbejde med garnfabrikken Filcolana, der leverer garnet og opskrifter til de lokale garnbutikker, der har takket ja til at være en del af projektet og Røde Kors, der efterfølgende udleverer bamserne.

Sådan fortæller Lotte Jacobsen, der ejer Garn by Jacobsen i Tønder. Det er derfor, hun sammen med andre lokale garnbutikker landet over er blevet en del af et projekt, hvor frivillige enten kan strikke eller hækle små bamser i høne- og haneskikkelser. De små bamser bliver derefter givet videre til børn af voldsudsatte kvinder på krisecentre til børn, der søger asyl i Danmark eller til børn af indsatte i fængsleren.

Tønder: - De børn, der får bamserne, bliver så glade. Det betyder meget at få en lille personlig gave i stedet for at få en plastikting.

I garnbutikken Garn by Jacobsen kan man gratis hente garn og opskrifter til at stikke eller hækle de små bamser formet som høns og haner. Når bamserne er stikket kan de igen indleveres i garnbutikken, hvorefter de bløde dyr bliver givet videre til Røde Kors, som udlevere dem til udsatte børn landet over. Fra den 12. april kan garnet hentes i butikken, og der kan stikkes og hækles løs indtil august, hvor bamserne bliver givet videre.

Frivillige hænder

Det er andet år, der bliver strikket og hæklet små tøjdyr til det gode formål. Sidste år blev der strikket over 1200 små mus landet over, som udsatte børn har fået glæde af.

- Der er rigtig mange, der gerne vil gøre noget for andre. Og det her er en måde at gøre det på, siger Lotte Jacobsen.

Hun har selv fået leveret en kasse med 3,5 kilo garn. Ud af det skal der gerne blive 70 bamser.

- Det bliver spændende at se, hvor mange der har lyst til at være med til at stikke bamserne. Strikkeopskrifterne bliver forholdsvis enkle, så alle kan være med, og der bliver flere forskellige farver at vælge imellem, så folk kan selv være med til at bestemme, hvordan bamserne kommer til at se ud, fortæller Lotte Jacobsen.