Pubquiz: Vidste du det om festivalen?

Årets pubquiz under Tønder Festival samlede også i år fuldt hus. Et lokalt hold med sjællandsk forstærkning havde de klogeste hoveder og sikrede sig en anseelig, nyindstiftet vinderpokal.

TØNDER: - Hvornår optrådte Tina Dickow på Tønder Festival?

- Hvad hedder Folkeklubbens udgivelse fra oktober 2018?

- Hvor mange gæster rummer festivalens mindste spillested?

Det er ikke så lidt, man skal vide, hvis man vil begå sig på den årlige pubquiz i optaktsdagene til Tønder Festival. Pubquizen er et fast indslag i 4+-programmet, og også i år var der med 60 deltagere fuldt hus på Hagge's.

Her diskede de lokale quiz-mastere, C.C. Rasmussen og Marinus Jensen, op med 60 spørgsmål fordelt over tre sæt. Et sæt bestod af Tønder-spørgsmål, et andet af aktuelle spørgsmål og så er der traditionen tro et sæt med spørgsmål, der udelukkende handler om Tønder Festival.

Det var da også en lokal festival-kender, it-ekspert John Søjberg, der sammen med sønnen og fire andre vidende hoveder, halede sejren i hus. De efterfølger Tønders Kvindelaug, der sikrede sig sejren sidste år og blev nummer to i år. Årets vinderhold havde døbt sig selv "Bredspektret Psykofarmaka".

- Det skulle da lyde lidt syret, som holdkaptajnen sagde.

Han og resten af holdet svarede rigtigt på 44 spørgsmål, og det var nok til at sikre en endog meget synlig vinderpokal.

- Den står nu hjemme i min stue og vises frem til alle mine festivalgæster, fortæller John Søjberg.