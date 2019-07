Målet var at bevare den vestslesvigske byggekunst med en selvejende institution i Sønder Sejerslev - men projektet er strandet, og konsekvensen er, at Sejerslevgaard nu er sat til salg.

Samtidigt er flere års anstrengelser for at gøre gården til en selvejende institution strandet, og det er sammen med store økonomiske forpligtelser baggrunden for, at man nu har sat gården til salg.

- Vi ville gerne have det til at være en selvejende institution, og det var aldrig Sejerslevgaards Venners opgave, at skulle overtage gården, men derimod at skabe nogle gode aktiviteter. Men udfordringen har hele vejen været det private ejerskab, for vi ville gerne søge støtte fra fonde - men hver gang har vi løbet hovedet mod muren, fordi gården er privat ejet.

Problemet er det private ejerskab af gården, for nok har ambitionen hele vejen været, at gøre gården til en selvejende institution, men indtil da har det private ejerskab været en udfordring, når man har forsøgt at søge økonomisk opbakning til projektet, forklarer gårdens ejer Pernille Bejer:

Pernille Bejer ærgrer sig over, at det er nødvendigt at sætte gården til salg. Hun håber, at køberen vil gå videre med de tanker, som hun selv havde for stedet - nemlig at vise den unikke byggestil frem. Sejerslevgaard blev fredet i 1991. Arkivfoto: Jacob Schultz

Forståelse for salget

Den tunge beslutning om at sætte gården til salg er derfor kommet ud af økonomi - og ikke at samarbejdet ikke har kørt. Faktisk har masser af gode samarbejder og stor interesse hele vejen stået omkring gården, forklarer Pernille Bejer.

- Vi har hele vejen fået gode samarbejder op at køre, men det har strandet på det private ejerskab mange steder. Vi havde blandt andet en fin dialog kørende med et tysk firma, som beskæftiger sig med historiske byggematerialer, og der var masser af lovende takter - men de trak sig ud, fordi vi ikke var en selvejende institution.

Derfor har projektet også været forbundet med store økonomiske omkostninger for Pernille Bejer selv.

- Det er rigtig træls. Vi kan ikke finde økonomien til at blive ved. Jeg lavede en status på det som ejer, og måtte sætte det op imod, at jeg ikke har de personlige og økonomiske ressourcer til at drive det ret meget videre. Det sendte jeg til bestyrelsen, så de kunne se på mulighederne for at finde en løsning. Rent økonomisk har det trukket nogle veksler, og jeg kan ikke blive ved. I de første fire år satte vi omkring 100.000 kroner til om året. Siden fik vi betalt nogle lån ud og kom ned på 50-60.000 kroner årligt, men det er stadig en stor post at løfte.

At det nu er endt med en salgsopstilling, er blevet mødt med forståelse hele vejen:

- Der er stor forståelse for sagen, men der er grænser for, hvad vi fire i bestyrelsen kan byde ind med, når vi også har jobs at passe ved siden af. Der er så at sige no bad feelings omkring det, men ærgerligt er det bestemt.