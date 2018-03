Profil er færdig i TM Tønder

Oliver Eggert kom til Tønder for tre og et halvt år siden, og har i denne periode udviklet sig til en af liga-holdets bærende kræfter. TM Tønder skriver, at den gennembruds- og skudstærke back har søgt nye udfordringer.

- Vi har forsøgt at beholde Oliver i TM Tønder, men desværre er det ikke lykkes at få en forlængelse med ham. Jeg havde meget gerne set Oliver fortsætte i klubben, men har fuld forståelse for, at han gerne vil prøve noget andet, siger TMT-træner Torben Sørensen i en netop udsendt pressemeddelelse.

Jeg havde meget gerne set Oliver fortsætte i klubben, men har fuld forståelse for, at han gerne vil prøve noget andet.

Udviklingspotentiale

Torben Sørensen er ked af at måtte sige farvel.

- Oliver har et stort potentiale, som kan udvikles endnu mere. Det er en stor fornøjelse at have Oliver i klubben, og han bliver fortsat en meget vigtig spiller i den resterende del af turneringen. Vi ønsker Oliver held og lykke med de nye udfordringer i næste sæson, siger Torben Sørensen.

Hovedpersonen selv er netop nu skadet, men håber på at blive klar til Tønders afgørende overlevelseskampe i ligaen.

- Jeg har været virkelig glad for TM Tønder. Alle omkring klubben brænder for håndbolden og der er et stærkt miljø i klubben. Der er en fantastisk opbakning til håndbolden. Især har der været mange højdepunkter hjemme i Tønderhal 2, hvor jeg har haft helt specielle oplevelser. TMT Red Support har altid været med til at skabe stemning både ude og hjemme, lyder det fra Oliver Eggert.

TM Tønder Håndbold spiller næste kamp søndag den 18. marts klokken 15 hjemme mod HC Midtjylland. Her skal Tønder vinde for at holde liv i håbet om endnu en sæson på liga-niveau.