Problemfyldt år for VUC Syd

Den 31. januar offentliggjorde Styrelsen for Undervisning og Kvalitet en påtænkt afgørelse, som viser, at VUC Syd har begået en lang række alvorlige fejl og i flere tilfælde langt fra har udvist den sparsommelighed, som man kan forvente. Blandt andet blev tre medarbejderture til udlandet markant dyrere end tilladt. VUC skal betale styrelsen 1,2 millioner kroner tilbage.

I september politianmeldte den tidligere tillidsrepræsentant en række VUC-ledere for at have begået det, han betegnede som økonomisk kriminalitet. Den 2. februar besluttede Statsadvokaten, at politiet skal indlede en efterforskning.

Den tidligere direktør, Hans Jørgen Hansen, fratrådte sin stilling i sommer et par dage efter, at det var kommet frem i pressen, at en VUC Syd-delegation havde været på en bekostelig studietur til USA. Turen var for den øverste ledelse og VUC-bestyrelsen.

Svar på standby

Måske Wendy Møller har været uheldig med sin sag, om måske er uheldigt sammenfald af flere faktorer grund i, at hendes klage den 6. september ikke blev sendt videre til SU Styrelsen.

JydskeVestkysten har haft kontakt til VUC Syds kommunikationschef Jens Degn. Han har dog ikke kunnet komme en forklaring nærmere på grund af vinterferien. I en skrivelse skriver han:

- Som selvejende uddannelsesinstitution er VUC Syd underlagt Forvaltningsloven, herunder §27, der nærmere fastsætter bestemmelser for tavshedspligt i bl.a. personsager. Det er på den baggrund vores generelle vurdering, at vi ikke kan bekræfte eller udtale os om en sag, der vedrører en kursist, uden forudgående skriftligt samtykke fra kursisten. Grundet vinterferie har vi ikke mulighed for at undersøge og evt. indhente et samtykke før næste uge.

JydskeVestkysten fik det omtalte samtykke, men dagen efter, onsdag, lød svaret:

- I forlængelse af vores mailkorrespondance har jeg nu været i kontakt med de relevante medarbejdere ift et juridisk dobbelttjek mht. samtykke. Tilbagemeldingen er, at VUC Syd principielt ikke kan forholde sig til enkeltsager, heller ikke selvom der gives samtykke fra pågældende, som sagen måtte vedrøre. Det skyldes hensynet til enkeltpersoner, og er som sagt principielt begrundet og ikke specifikt begrundet i en enkelt sag.

Det har derfor ikke været muligt for JydskeVestkysten at komme et svar tættere på, hvorfor Wendy Møllers klage ikke blev sendt videre til SU Styrelsen og hvorfor der ikke for længst er fundet en løsning.