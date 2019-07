Privatskole har nyt millionprojekt på tegnebrættet

Det er mindre end to år siden, at der sidst var rejsegilde og indvielse af nye lokaler på STUK i Toftlund. Nu har skolen et nyt byggeprojekt på tegnebrættet. Foto: Uwe Iwersen

STUK i Toftlund indviede for to år siden en ny klassefløj. Nu har skolen et nyt byggeri i millionklassen i støbeskeen. Kommer alle tilladelser i hus, skal spaden i jorden til efteråret.

TOFTLUND: Privatskolen STUK i Toftlund, der netop har udklækket årets studenter og sendt de øvrige elever på sommerferie, går i byggetanker. - Når de sidste tilladelser er i hus, regner vi med at gå i gang i løbet af efteråret, lyder meldingen fra skolens rektor, Morten Thorndal. Det er kun to år siden, at Stuk tilbage i september 2017 opførte en ny fløj for mellemklassetrinene. Det kommende projekt gælder nye undervisningslokaler for skolens omkring 30 kostskoleelever. - Vi har en ældre villa på vores grund. Den bliver revet ned, og så opfører vi et nybyggeri, der rent stilmæssigt bliver identisk med byggeriet fra 2017, fortæller Morten Thorndal. Byggeriet fra 2017 var på i alt 500 kvadratmeter, og den samlede pris inklusive indretning løb dengang op i seks millioner kroner. Bygningen har en træfacade, og en tilsvarende er tiltænkt i det kommende projekt.

STUK STUK står oprindelig for "Studenterkurser og Kostskolen Sønderjylland". Efter i de seneste år at have udvidet undervisningstilbuddene er skolens officielle navn nu "STUK - Sønderjyllands gymnasie, grundskole og kostskole". De tre afdelinger har tilsammen omkring 350 elever. Skolens medarbejderantal er cirka 50.

Rektor på STUK, Morten Thorndal, ser frem til at komme i gang med nybyggeriet til efteråret. Foto: Ugeavisen Midtsyd

Stor fleksibilitet Nybyggeriet opføres med flere mindre lokaler, der passer til de behov, som netop kostskoleeleverne har. Det gælder blandt andet undervisning og indlæring i mindre hold. - Så det bliver en bygning, der rummer stor fleksibilitet, lyder det fra skolens leder. STUK's kostskoleafdeling har plads til 35 fra 7. - 10. klassetrin. Ud over at leve op til årgangenes faglige krav har kostskolen øget fokus på erhvervspraktik, brobygning og udslusning. Kostskolens elever kommer fra hele landet. Skoletilbuddet i Toftlund bliver kombineret med et miljø, hvor der er grænser, forudsigelighed, omsorg og socialt samvær. Hvis nybyggeriet efter planen kommer i gang til efteråret, forventer rektoren, at eleverne kan tage de nye lokaler i brug i løbet af foråret 2020.

