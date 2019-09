- Det er en foræring - og så er det oven i købet inklusiv en lokalplan for et bynært område, konstaterer Eilif Hansen, der har fordoblet prisen på området med et bud på to millioner kroner.

Alle - også Venstrefolk - ved, at salget var aftalt på forhånd. Det har været et spil for galleriet fra dag ét.

Eilif Hansen er klar til at leve op til kravet om oplevelsesaktiviteter ud over en fiskesø, hytter og boliger. Han er også klar til at udleje jernalderbygningerne til Foreningen HOF, der kæmper for at bevare miljøet på stedet.

- Hvis kommunen for eksempel laver et udbud om en ny bro. Så vil dem, der kun bygger tunneller, da ikke byde ind. Det er lige præcis det, der er foregået i sagen om oldtidsparken, siger han.

At buddet kommer netop nu, begrunder han med den seneste tids skriverier i JydskeVestkysten. Desuden mener han, at Marsk Camp ikke lever op til den oprindelige målsætning om, at området skal indeholde "oplevelsesaktiviteter", som det fremgik af udbudsmaterialet og en indrykket avisannonce:

Fiskesø og HOF

Eilif Hansen fortæller, at han undrer sig over, at Tønder Kommune kan acceptere et bud, der ligger så langt fra det tænkte.

- Det er en mærkelig måde, det kører på. Det er forfærdeligt, at man kan lave sådan noget i Tønder Kommune, siger han og insinuerer, at der er et uheldigt personsammenfald i Skærbækcentret og Marsk Camp:

- Det springer i øjnene. Det er de samme folk, der går igen.

Borgmester Henrik Frandsen (V) bekræfter, at have modtaget et nyt købstilbud.

- Alle har ret til at henvende sig til kommunen, men i den konkrete sag er det sådan, at salget er besluttet og godkendt, og at vi netop nu er ved at udarbejde lokalplanen for området, siger Henrik Frandsen.

På torsdagens møde i økonomiudvalget blev det på foranledning af Socialdemokratiet, Liberal Alliance og Slesvigsk Parti besluttet, at tydeliggøre i sagen, at aktiviteterne i området skal være oplevelsesbaserede, oplyser borgmesteren.