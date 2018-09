Prisvindere har vendt tilbagegang til flot vækst

Agerskov Sogns Ungdomsforening var en af i alt tre nominerede foreninger til prisen. I alt 35 foreninger blev indstillet til prisen. De to andre nominerede var idrætsforeningen Ballum IF og det sociale tilbud for unge, Multistedet 15+.

At AUF nu er prisvindere skyldes i høj grad, at man med en solid portion jernvilje, en stor indsats og ikke mindst troen på egne, nye tiltag, kan gøre en forskel. Således var der i flere år en årlig tilbagegang i medlemstallet på 60-80 personer - men det er nu vendt til en solid vækst. Faktisk er medlemstallet i Agerskov Sogns Ungdomsforening vokset fra 867 i 2015 til 1131 i 2017.

'Frivillig Fredag' er Tønder Kommunes stort anlagte arrangement til og for alle de frivillige, der hver eneste uge gør en stor indsats i alle de mange foreninger her i området.

LØGUMKLOSTER/TØNDER KOMMUNE: Agerskov Sogns Ungdomsforening, også kendt som AUF, har i de senere år vakt genlyd med mange store og vellykkede arrangementer, som for alvor har været med til at styrke foreningen.

Formand Helle Hansen modtog prisen for Agerskov Sogns Ungdomsforening. Hun glæder sig over foreningens flotte fremgang, og brugte lejligheden til at takke de mange frivillige for deres store indsats i Agerskov. Foto: Niklas Majgaard

En kæmpe anerkendelse

At Agerskov Sogns Ungdomsforening har fået så meget vind i sejlene skyldes først og fremmest en stor indsats - ikke blot fra foreningens mange frivillige, men den store, lokale opbakning gør også en afgørende forskel, mener formand Helle Hansen:

- Det er en kæmpe anerkendelse af det store arbejde, som så mange gør i foreningen og i Agerskov i det hele taget. Det er fantastisk at bo i en by, hvor så mange trækker i den samme retning, hvor der er så stort et drive, forklarer en glad Helle Hansen.

Hun mener, at Agerskovs størrelse også spiller en rolle i succesen: Alle føler et ejerskab for byens aktiviteter, siger hun:

- Jeg tror, det hele hænger lidt sammen med byens størrelse. Alle går ud og viser et engagement og føler et ejerskab for aktiviteterne - og det er virkelig vigtigt for os som forening. Samtidigt må jeg også sige, at det er stort at være formand i en forening, der lever på så flot en opbakning. Vi er alle dygtige til at få det bedste ud af hinandens forcer - uanset hvad, vi arrangerer eller sætter i værk, afrunder hun.

Med til prisen følger en præmie på 10.000 kroner.