Prisuddeling: Tønder-elever honoreret for tysk marketing-idé

Billedet er fra kåringen på House of Exporters. Gruppen vandt med et markedsføringsprojekt udarbejdet for virksomheden PTI. Foto: House of Exporters

Eleverne modtog 5000 kroner til klassekassen for projekt om marketingstrategi for PTI. Overrækkelse fandt sted på House of Exporters i Tønder.

TØNDER: Der var smil og klapsalver, da prisen for bedste projekt om marketing til Tyskland onsdag blev overrakt til Tønder Gymnasiums vinderhold. Overrækkelsen fandt sted på kommunens afdeling for eksportfremme, House of Exporters, i Tønder. Tyskholdet bestående af 21 elever havde fået til opgave at vælge et lokalt produkt og udvikle idéer til, hvordan produktet kan markedsføres i Tyskland. - Det er vidt forskelligt, hvad eleverne vælger at fokusere på, fortæller tysklærer på gymnasiet, Randi Atiser, i en pressemeddelelse. Eleverne har blandt andet kigget på lokale virksomheder som HH Simonsen i Skærbæk, Højer Pølser, Okholm Lighting, Plantningsselskabet Sønderjylland, PTI og Vadehavslam.

Marketingsprojektet Tønder Gymnasiums marketingprojektet afvikles blandt skolens 2.G-elever med valgfaget tysk.I år var det anden gang, projektet blev gennemført.



Eleverne får til opgave at vælge et lokalt produkt og udvikle en idé til markedsføring af produktet.



Projektet understøttes af Tønder Kommunes afdeling for eksportfremme, House of Exporters.

Praktisk erfaring Det var gruppen, der havde udarbejdet en strategi for PTIs produkter, der løb med sejren. Idéen med at lade eleverne fra skolens tyskhold skrive et marketingprojekt for en lokal virksomhed skal give eleverne praktisk erfaring med, hvad tyskfaget kan bruges til. Flere elever vælger også at tage direkte kontakt til de virksomheder, de skriver om. Derfor er Tønder Gymnasiums marketingprojekt også med til at styrke kontakten mellem uddannelsesinstitutioner, elever og lokale virksomheder, forklarer eksportkonsulent i House of Exporters, Carsten Borg, i meddelelsen.