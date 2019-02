TØNDER: Tilbage i oktober blev teaterprojektet "Højt til himlen" udnævnt til vinder af Tønder Kommunes Kulturpris 2018 som finale på kulturugen. Med prisen fulgte 10.000 kroner, som skal bruges inden den næste kulturuge løber af stablen til efteråret.

Nu er der sat modtager på pengene fra afsenderne i "Højt til himlen" - og i stedet for at bruge penge på egne projekter, har man lidt utraditionelt valgt at give pengene videre til en anden, kulturel satsning. Derfor har teaterprojektet valgt at donere de 10.000 kroner til Tønder Teaters kommende storsatsning, der skal bringe Det Kongelige Teater til Tønder i august, forklarer formand Henrik Dahlmann:

- Det nemmeste var jo at hælde pengene i den store kasse, men der stod jo, at pengene skulle gå til noget, som ville komme alle til gavn - så det fik os til at tænke.

Tænkningen er nu endt med en kollektiv beslutning.

- Nu endte vi efter en del overvejelser med at give pengene videre til den her satsning med Det Kongelige Teater. Det gør vi, fordi det må formodes at have lidt det samme publikum som vores, og det sker selvfølgelig med håbet om, at publikum i alle aldre vil finde vej til det, siger Dahlmann.