Prisfest: Medaljevindere og frivillige ildsjæle hædres

Priserne

Folkeoplysningsudvalget nedsætter et fordelingsudvalg på fem personer, der har til opgave at udvælge prismodtagere ud fra de indstillede emner.Priserne for større mesterskaber (OL, VM, EM og nordiske mesterskaber) varierer fra 1.000 til 2.500 kroner.



Vindere af danske mesterskaber, landsmeterskaber samt jyske og sønderjyske mesterskaber modtager et gavekort, f. eks. en biograftur m/guf.



Ungdoms-, leder-, instruktør-, træner og ungdomspriserne består af 1500 kroner plus et diplom.