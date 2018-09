Premiere fremrykket: Sønderjysk storfilm nomineret til tysk filmpris

Det var en kold fornøjelse at optage scener til "I krig & kærlighed" i marts i Tønder. Derfor var både filmfolk og skuespillere klædt i store jakker, når optagelserne tillod det. Her er det hovedrolle-indehaverne Rosalinde Mynster og Sebastian Jessen, der lige får varmen under en pause. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

"I krig og kærlighed", der har Zeppelinbasen i Tønder som et af omdrejningspunkterne og Tønder Kommune som økonomisk bidragyder, får fremrykket verdenspremiere 1. oktober under filmfestivalen i Hamborg. - Det er en dejlig anerkendelse at få efter så mange års hårdt arbejde, siger instruktør Kasper Torsting.

TØNDER/HAMBORG: Officielt er der først premiere på den kommende danske storfilm "I krig og kærlighed" omkring 11. november, altså på 100 års dagen for våbenstilstanden i første verdenskrig. Men nu fremrykkes premieren af filmen, der både har Zeppelinbasen i Tønder som et af omdrejningspunkterne, og Tønder Kommune blandt de økonomiske bidragsydere. Det er netop blevet offentliggjort, at "I krig og kærlighed" er udtaget til en af Tysklands største filmfestivaler, Filmfest Hamburg, hvor den får verdenspremiere 1. oktober og er med i den officielle konkurrence. Festivalen hylder både nye og etablerede instruktører, og blandt de instruktørnavne, der tidligere har haft film på festivalprogrammet kan bl.a. nævnes Lars von Trier, Clint Eastwood og Wim Wenders. - Det er en dejlig anerkendelse at få efter så mange års hårdt arbejde. Vi er gået efter at give danskerne en rørende og episk kærlighedsfortælling, der også giver et indblik i tiden omkring 1. Verdenskrig og vores fælles historie med tyskerne. At Filmfest Hamburg har udtaget filmen, må betyde at fortællingen også har relevans i udlandet og det er vi selvsagt enormt glade for, siger filmens instruktør Kasper Torsting og producent Ronnie Fridthjof. Ud over "I krig og kærlighed" er også Bille August's anmelderroste storfilm "Lykke Per" på festivalens plakat.

Det er virkelig noget, der kan sætte Tønder på landkortet. Vi står ved begyndelsen af noget rigtig spændende. Borgmester Henrik Frandsen (V), da Tønder Kommune sidste år valgte at støtte filmprojektet "I krig og kærlighed" med 750.000 kroner

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Blandt skuespillerne, der var med til optagelserne i og omkring flyhangaren i Tønder, var også lokale statister. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

I Soldaterskoven Kasper Torsting og Ronnie Fridthjof var sammen med hele filmholdet fra "Fridthjof Film" samt skuespillere som Rosalinde Mynster, Sebastian Jessen og Ulrik Thomsen med i Tønder, fordi scenerne til filmens dramatiske højdepunkt og afslutning blev optaget i Soldaterskoven og flyhangaren i Tønder. Netop kendsgerningen at filmens handling baserer sig på delvis autentiske historier og begivenheder gør, at Tønder Kommune støtter filmen med 750.000 kroner. Den økonomisk opbakning skal være med til at markedsføre kommunens satsning på at gøre Tønders fortid som hjemsted for en tysk luftskibsbase under første verdenskrig Zeppelin til et turistmæssigt fyrtårn. - Det er virkelig noget, der kan sætte Tønder på landkortet. Vi står ved begyndelsen af noget rigtig spændende, sagde borgmester Henrik Frandsen (V), da politikerne åbnede kommunekassen for filmprojektet. Selv om udtagelsen til Hamburg-festivalen altså gør, at verdenspremieren af "I krig og kærlighed" rykkes frem, holdes der fast i biografpremieren i Danmark den 15. november. I dagene op til er der planlagt smugpremiere i Sønderborg og Tønder, idet begge kommuner har bidraget til filmens tilblivelse. Tønder og den nedsatte Zeppelin-gruppe i Tønder får desuden råderet over nogle af filmens kulisser, bl.a. en model af et tysk jagerfly, samt den virtuelle genskabelse af hele Zeppelinbasen, der er lavet i forbindelse med filmoptagelserne.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Modellen af det tyske jagerfly er blandt de effekter, som Tønder Kommune og dermed den lokale Zeppelin-gruppe får råderet over. Foto: Hans Chr. Gabelgaard