BREDEBRO: Pastorat-strukturen i Tønder Provsti befinder sig under omlægning, og i den tidligere Bredebro Kommune betyder det, at der etableres et nyt pastorat, der omfatter hele syv sogne. Således er Emmerlev sogn, Visby sogn, Brede sogn, Skast sogn, Randerup sogn, Hjerpsted sogn og Ballum sogn nu samlet i Brede pastorat.

Ændringen er helt officielt trådt i kraft 1. oktober og markeres på søndag den 7. oktober med en indsættelsesgudstjeneste kl. 16 i Brede Kirke. Indsættelsen gælder de to sognepræste Anne Marie Baun og Mette Backs, der har udgangspunkt fra henholdsvis Bredebro og Ballum.