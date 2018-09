Powerklub er klar til at lukke og slukke med fernisering

Vi møder folkene bag genforeningen - John Schmidt, Jimmy og John Iversen og Dorte Kjær. Ingen af dem er i dag under 66 år, men de husker let tiden med jævnlig musik på Nørbys Hotel.

Der er sat 120 billetter til salg til afslutningsballet den 6. oktober.Det koster 300 kroner at deltage i fernisering med bobler og kage, spisning på kulturhuset med efterfølgende musik med The Tommyguns.Festen starter den 6. oktober - og slutter når sidste powermedlem lukker og slukker. Og det bliver for allersidste gang.Billetter købes på Kulturhuset Emanuels hjemmeside: www.kulturhus-emanuel.dk

Avisudklip og omtaler af Skærbæk Power Club findes også på væggen i udstillingen. Powerklubben nåede at blive landets næststørste på bare fire år. I 1972 otte år efter etableringen spillede musikken for sidste gang i "Huset i Sumpen". Foto: Martin Franciere

Vognmand Iversen

For John Iversen er gensynet med mange af effekterne et glædeligt et af slagsen. Han har nemlig selv designet og trykt dem.

- Dengang lavede jeg det som trykkerlærling, husker John Iversen, som var i lære på det hedengangne By & Land.

På billetterne henvises til Tommy Iversens busser og taxier. Det var John og Jimmy Iversens far, der stod for transporten af de mange festdeltagere fra området, der også talte Gram, Tønder, Ribe og Toftlund. Deltagerne blev alle hentet i bus, og de skulle naturligvis alle hjem igen - gerne i taxi.

Det er også lykkedes for folkene at finde frem til Sten Arlund Mogensen, der har lavet en bog med optegnelser over bands og billeder fra tiden i slutningen af 60'erne, hvor Skærbæk var noget ved musikken - frem til 1972, hvor powerklubben stoppede med at eksistere.