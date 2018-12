Post Nord opsætter endnu en pakkeboks i Tønder

Tønder: Nu bliver det nemmere for Tønder-borgerne at hente og sende pakkerne fra den stigende nethandel.

Hos Fakta på Kongevej i Tønder er der blevet opsat en pakkeboks, hvorfra kunderne kan hente og sende pakker i hele butikkens åbningstid, som er alle ugens dage klokken 8-21.

I forvejen kan byens borgere bruge posthuset og pakkeboksen, der begge er placeret hos Kvickly.

- Med en pakkeboks hos Fakta får de netshoppe-glade borgere i Tønder nu endnu bedre mulighed for at hente og sende deres pakker. Placeringen i et centralt supermarked som Fakta er et stærkt supplement til vores øvrige udleveringssteder i byen, siger Anja Trøjborg, der er distriktschef hos Post Nord, i en pressemeddelelse.

I de fleste netbutikker er det muligt selv at vælge, om man vil modtage pakken på sin hjemadresse, eller om man for eksempel vil modtage sin pakke direkte i pakkeboksen.

Skal man sende en pakke fra pakkeboksen, skal man købe en pakkelabel via Postnords app eller hjemmeside. Pakkelabel kan printes ud hjemmefra eller fra pakkeboksen.