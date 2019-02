ABILD: Semifinalen blev endestationen for Lena Klinge Rasmussens jagt på titlen i DR-programmet "Danmarks bedste portrætmaler", som tirsdag aften løb over skærmen på DR1. Men det er en exit, som den 21-årige portrætmaler tager helt med ro - konkurrencen har nemlig været en god oplevelse hele vejen, og det har givet masser af ny erfaring:

- Selvfølgelig er det ærgerligt ikke at gå videre. Men jeg har det også sådan, at udfordringer er noget, man lærer af. Jeg mener bestemt, at man kan vende det til noget positivt, og jeg tager konkurrencen med mig som en god og positiv oplevelse, forklarer Lena Klinge Rasmussen.

Semifinalen blev malet i kunstcentret Copenhagen Contemporary på Refshaleøen i København, og her var opgaven - i lighed med premiereafsnittet - at portrættere en kendt dansker. Lena Klinge Rasmussen malede sig direkte i semifinalen med et portræt af Bodil Jørgensen, mens hun i semifinalen fik til opgave at portrættere Birthe Kjær.

En stor opgave, fortæller Lena:

- Det var en stor udfordring, og det var lidt vildt, at det lige var hende, vi skulle portrættere. Jeg håbede på en kvindelig model, og det fik jeg - men der var lidt udfordringer undervejs, for hun var ikke så god til at sidde stille. Samtidigt var der også konkurrenceelementet. Jeg tænkte meget på, at det var en konkurrence, og det kostede lidt fokus, siger Lena Klinge Rasmussen til JydskeVestkysten. Hun tilføjer:

- Omvendt er det jo sådan noget man lærer af, og jeg har lært en masse af at være med. Det er så fedt med alle de tilbagemeldinger.