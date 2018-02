Populære træf runder et skarpt hjørne

Tønder menighedsråds Brorsonhus-træf har været en succes lige siden de blev lanceret for otte år siden. 5. marts er der inviteret til komsammen nummer 50. Her fortsætter historien præcis der, hvor den startede 1. februar 2010.

TØNDER: 1. februar 2010 var omkring 60 mennesker stimlet sammen i de store mødelokale på første sal i Brorsonhus. Forsamlingen så frem til en hyggelig aften med lidt godt til ganen og et foredrag. Sidstnævnte stod Tønder-læreren og amatørteaterkvinden Inger Olander for, og med hendes premierepræstation var en succes født.

Mandag den 5. marts runder Brorsonhus-træffene et skarpt hjørne, når Tønder menighedsråds aktivitetsudvalg inviterer til det 50. træf. Og ligesom for at slutte en ring og få et godt afsæt til de kommende år, er det igen Inger Olander, der er aftenens fortæller.

Tilbage i 2010 fortalte hun om sin opvækst i en missionsk fiskerfamilie i Esbjerg. Nu fortsætter historien. Efter opvæksten i Esbjerg og mange år som lærer i Tønder, blev Ishøj en helt anden oplevelse.

- Ingers beretning bliver et causeri om murstenen i hendes livs rygsæk. Om umulige forsøg på at lette vægten ved at smide de tungeste sten ud. Om dødvægt og ballast. Om at rykke teltpælene op. Om latter, livsmod og humor. Om at der er mere mellem himmel og jord, siger formanden for aktivitetsudvalget, Kirsten Juul Sørensen.