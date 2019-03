Populære Peter Ingemann skal fylde Agerskovhallen

- Vi var skrevet op på en venteliste. For en uge siden ringede de så og spurgte, om vi stadig var interesserede. Det tog os ikke mange minutter at sige "ja tak", fortæller Sonja Petersen.

At den populære tv-vært, der kendes fra Hammerslag og Størst, lægger vejen forbi, er et længe næret ønske, som først gik i opfyldelse for en uges tid siden, fortæller Spar-købmand og arrangør, Sonja Petersen.

Dyr karl

Interessen for tv-værtens besøg har været overvældende. Allerede på en uge er der solgt 300 billetter til foredraget - vel at mærke uden at der har været reklameret med det.

Sonja Petersen forventer fuldt hus.

- Ja, det gør jeg. Når vi har solgt 300 billetter på en uge, så skal der nok bliver fuldt hus, siger Sonja Petersen. Hun har med de to øvrige medlemmer, Ellen Jacobsen og Elin Juul, stået i spidsen for en lang række arrangementer, der plejer at give genlyd ud over Agerskovs bygrænse. Det gjaldt for eksempel, da mureren Lindy Aldahl fra DR-programmet "Rigtige mænd" lagde vejen forbi Agerskovhallen, der ved den lejlighed var proppet med 800 gæster.

Billetter kan købes hos Spar i Agerskov og på nembillet.dk. Prisen er 195 kroner.

- Han er ikke en billig karl, lyder det fra Sonja Petersen til dem, der måtte mene, at prisen er lige rigelig høj.

Peter Ingemann kan opleves i Agerskovhallen den 9. april klokken 19.30.