Rømø Motor Festival har lukket ned for ansøgninger om at få lov at køre med ved vintage strandracet 31. august i år. Flere end 200 ansøgninger fra ind- og udland sætter ny rekord. Og der bliver ikke plads til alle.

RØMØ: Rømø Motor Festival lukkede ved midnat 30. april for ansøgninger om at få lov at køre med ved vintage-strandracet 31. august.

Organisationen bag festivalen har i år modtaget flere end 200 ansøgninger fra ind- og udland. En ny rekord, der slår alle forventninger.

Den massive interesse betyder samtidig, at festivalen for første gang må skuffe håbefulde ansøgere. Festivalen har sat 115 deltagende køretøjer som øverste grænse for at kunne gennemføre et race, der har topklasse for både deltagere og publikum.

- Det handler om integritet. Festivalens dna er kørerne og deres oplevelse. Vi har samtidig et ansvar for at afvikle en sikker festival for deltagerne og publikum. Vi er selvfølgelig kede af, at vi må skuffe nogle, men det handler om at fastholde den fantastiske oplevelse. Det gør vi ikke ved at booste deltagerantallet. Tænk, hvis du kørte tusindvis af kilometer for at nå dit drømmemål, og så måtte holde i en lang kø og nøjes med en eller to ture. Det hverken kan eller vil vi forsvare, siger festivalen med presseansvar Steffan Skov i spidsen i en udtalelse.

De kommende to uger vil alle ansøgere få svar.

- Der tegner sig konturerne af et fantastisk race i året, hvor vi kan fejre 100 år med strandrace i Danmark. Med unikke og enestående vintage køretøjer fra en lang række lande, lyder det i udtalelsen.