Politisk udvalg er klar til at lukke dagplejen i Højer

Børn- og skoleudvalget vil lukke den kommunale dagpleje i Højer og tilbyde børnene pladser i småbørnsgruppen i Højer Danske Børnehave.

Højer: Den kommunale dagpleje i Højer er på vej mod en lukning. Tønder Kommunes børn- og skoleudvalg indstiller således nu til økonomiudvalget og den samlede kommunalbestyrelse, at dagplejen i Højer lukkes den 1. september i år. På grund af et faldende børnetal i dagplejen i Højer-området - der er fem børn hos to dagplejere i øjeblikket - var sagen bragt op i udvalget, og der var opridset forskellige muligheder. Forvaltningen pegede på, at det er en mulighed at støtte økonomisk og ophæve kravet om gennemsnitligt 3,85 børn per dagpleje - så kunne der også i fremtiden være to dagplejere i byen. En anden mulighed er lukningen, hvor børnene tilbydes pladser i småbørnsgruppen i Højer Danske Børnehave, mens en tredje mulighed er at køre med én kommunal dagplejer i byen. Fagchefen for skole og dagtilbud indstillede, at man valgte en lukning, og det fulgte udvalget. - Rent fagligt i forhold til børnene, synes vi, det er meget lidt kun at have en dagplejer i et område, hvor man ikke har mulighed for nogen sparring i forhold til andre, fortæller formand for børn- og skoleudvalget, Kim Printz Ringbæk (S), der ikke mener, det er økonomisk rentabelt at køre med to dagplejere.

Min umiddelbare reaktion er jo, at det er, for at sige det rent ud, noget lort. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig dum beslutning for Højer som by og for vores børn. Chris Kirsten, mor med barn i dagpleje

Større pondus Kim Printz Ringbæk erkender, at man skærer en mulighed væk, hvis beslutningen gennemføres. - Det vi så vil arbejde for, det er, at vi styrker den småbørnsgruppe, der er i børnehaven, og har fokus på, hvad det er for et fagligt indhold, man har der, så det bliver et godt tilbud til de børn, der er derude, fortæller udvalgsformanden. Personligt har han selv haft sine børn i dagpleje, og han så gerne muligheden var forblevet i Højer, men: - Hvis man også skal give de små samfund og deres institutioner en chance for at overleve - give børnehaven en større pondus, så den også fremadrettet har noget at arbejde med - så tror jeg desværre, det er måden at gøre det på ude i de små samfund, siger han.