Politisk opbakning til ny højskole i Løgumkloster

I timerne op til torsdagens kommunalbestyrelsesmøde besluttede økonomiudvalget i Tønder Kommune på et ekstraordinært møde, at støtte planerne om oprettelsen af en ny højskole i Løgumkloster. Den får til huse i den konkursramte Løgumkloster Højskoles bygninger.

Torsdag eftermiddag, og dermed i timerne op til kommunalbestyrelsesmødet torsdag aften, hvor højskolen var på dagsordenen, meddelte Tønder Kommune, at der er politisk opbakning til at etablere en ny højskole i Løgumkloster:

Mathias Knudsen

Kommunegaranti

Den nye udvikling i sagen sætter samtidig et punktum for tovtrækkeriet mellem de to bejlere til bygningen og den kommunale støtte, der var stillet i udsigt.

Sønderjyllands Seniorhøjskole med tidligere Løgumkloster-borgmester Kaj Armann som formand, stod til at modtage opbakningen, men trak sig. Dermed var vejen banet for initiativgruppen bag Løgumkloster Refugium, der også havde lagt billet ind på bygningerne.

- Vi har store forventninger til Løgumkloster Højskole, for vi er sikre på, at en højskole med fokus på krop, sind og ånd vil tiltale rigtig mange mennesker. Derfor er jeg også glad for, at økonomiudvalget i Tønder Kommune har givet os en positiv tilbagemelding på vores ansøgning, fortæller Mathias Knudsen.

Han er formand for den selvejende institution Løgumkloster Højskole, men også bestyrelsesformand for Løgumkloster Refugium, der har udviklet ideen og visionen for den nye højskole.

Økonomiudvalget besluttede endvidere, at yde et tilskud på 750.000 kroner til den videre konceptudvikling samt at stille en kommunegaranti på de tre millioner kroner, det vil koste at finansiere købet af den tidligere Løgumkloster Højskoles bygninger.