Politisk medvind til store sommerhuse

For første gang åbnes nu for et område på Rømø, hvor der må opføres et antal store sommerhuse på op til 250 kvadratmeter. Projektet har været næsten tre år undervejs.

KIRKEBY: - Projektet har været længe undervejs. Der har været en del indsigelser, men også en god dialog.

Sådan forklarede formanden for teknik- og miljøudvalget, Bo Jessen (V), historikken bag et nyt sommerhusområde og dertilhørende lokalplan på Rømø. Området ligger nord for det nuværende Kromose-område, og som noget helt nyt åbnes her for opførelse af sommerhuse på op til 250 kvadratmeter. Det er noget større end de op til 150 kvadratmeter, der ellers er udgangspunkt for feriehuse på øen.

Ifølge Bo Jessen har kommunen tidligere forsøgt at gøre plads til store sommerhuse i eksisterende sommerhusområder, men dertil havde alle grundejerforeninger takket nej. Derfor var et helt nyt område - Kromose 2 - kommet ind i billedet. Her bliver der som som en kompromisløsning plads til ni sommerhuse på op til 250 kvadratmeter og fire på op til 150 kvadratmeter. Oprindeligt var der lagt op til 13 store huse.