Skolebyggeriet indeholder en tilbygning af et nyt fællesareal til mellemtrinnet og udskolingen og en udvidelse af den eksisterende science-fløj, som skal rumme et åbent læringsmiljø. Det åbne læringsmiljø kan fungere som både laboratorium og auditorium. Den første licitation viste en pris på godt 12 millioner kroner.

Tønder: Onsdag aften skal de lokale politikere i byrådssalen afgøre skæbnen for et skolebyggeri i million-klassen. Således er udvidelsen af Toftlund Distriktsskole på dagsordenen - en udvidelse der ikke kunne gennemføres for de 9,3 millioner afsatte kroner.

Renoveringspuljen

Økonomiudvalget med borgmester Henrik Frandsen (V) i spidsen indstiller til kommunalbestyrelsen, at projektet i Toftlund gennemføres og merudgiften på 800.000 kroner hentes i renoveringspuljen til skolerne.

Udvalget er altså klar til at bruge de ekstra penge på projektet.

- Med det ambitionsniveau vi har, der er det det, der skal til, konstaterer Henrik Frandsen.

Økonomiudvalget ønsker endvidere, at kommunalbestyrelsen forholder sig til skolernes renoveringspulje i forbindelse med budgetlægningen for 2020. Henrik Frandsen peger på, at det er blevet dyrere at bygge - skolebyggerierne i Skærbæk og Toftlund er blevet dyrere end først budgetteret.

- Derfor synes vi, det er naturligt, at vi i forbindelse med budgetlægningen for 2020 ser på, om vi eventuelt skal ind og justere på den renoveringspulje - om der skal flere penge til, for at nå de ambitioner, vi har, siger han.