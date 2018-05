Politikere skal vurdere om skolelukninger skal i spil

Tønder: På denne uges børn- og skoleudvalgsmøde skulle politikerne drøfte forslag til besparelser på 2019-budgettet.

Udvalget skal på lige fod med de andre fagudvalg udarbejde et reduktionskatalog på en procent af servicerammen.

- Vi drøftede, hvad er det for nogle reduktioner, vi vil have fokus på fremadrettet, og så er vi enige om, at hele den pakke tager vi med tilbage i de politiske grupper, fortæller formand for børn- og skoleudvalget Kim Printz Ringbæk (S).

Efter en drøftelse i de politiske grupper, skal udvalget på næste møde se på, hvad der kan arbejdes videre med, og hvad der ikke skal arbejdes videre med.

Forleden kunne vi i JydskeVestkysten fortælle, at filialskolen i Agerskov står foran et markant fald i elevtallet, og mulige skolelukninger blev berørt på børn- og skoleudvalgets møde. Det er således også et emne, de politiske grupper skal drøfte.

- Så må man jo tage stilling til der, om hvorvidt man synes, at skolelukninger er en del af pakken, eller det ikke er. Så det var også en del af det, men der var mange andre elementer i det, fortæller Kim Printz Ringbæk.