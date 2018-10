Politikere lægger op til ekstern undersøgelse af heliport-sag

Sagen

Tønder Kommune gennemførte i maj/juni en idéhøring om etablering af en heliport på Rømø Havn.Slots- og Kulturstyrelsen gjorde i august indsigelse mod heliporten i forbindelse med høringsfasen for Tønders Kommuneplan 2017-2029. Styrelsen påpegede, at en heliport kan bringe områdets Unesco-udpegning som verdensnaturarv i fare. Den 11. september behandlede teknik- og miljøudvalget indsigelserne fra idéhøringsfasen uden at have kendskab til Slots- og Kulturstyrelsens betænkeligheder.



Den 20. september skete det samme i økonomiudvalget. Her stemte et flertal for at fortsætte planarbejdet for heliporten.



Den 25. september bragte JydskeVestkysten efter en aktindsigt en artikel om Slots- og Kulturstyrelsens indsigelse. Efterfølgende tog borgmester Henrik Frandsen sagen af kommunalbestyrelsens dagsorden.