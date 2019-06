Politikere kræver el-ledning i jorden øst for Tønder

TØNDER: Udgangspunktet og kravet er, at så meget af den kommende 400 kV elforbindelse ned gennem Tønder, skal graves ned. Men to strækninger, henholdsvis fra Løgumklostervej nord for Bredebro til Adelvadvej øst for Tyvse (delstrækning A) gennem naturområdet Sølsted Mose, samt fra Emmerskevej nord for Store Emmerske til den dansk tyske grænse (delstrækning B) tæt på bebyggelse, har ekstra stor bevågenhed.

Energinet planlægger etablering af en 400 kilovolt højspændings-luftledning mellem Idomlund ved Holstebro over Endrup videre til Ribe og ned til Niebüll syd for den dansk-tyske grænse.Det drejer sig om cirka 500 master med en højde af omkring 35 meter. Sidste efterår offentliggjorde Energinet en rapport, der konkluderer, at der maksimalt kan nedgraves i alt 26 km højspænding på den 170 km lange strækning. Den rapport er netop nu ved at blive trykprøvet af eksterne eksperter. Energinet forventer at kunne offentliggøre en egentlig linjeføring i efteråret.

Når de nævnte to delstrækninger har ekstra stor bevågenhed i Tønder, skyldes det både hensyn til natur- og landskabsværdier (delstrækning A), samt hensyn til beboelse (delstrækning B), hvor landsbyer som Sæd, Lydersholm, samt Lille og Store Emmerske, jævnfør det indtil videre tilgængelige materiale fra Energinet, risikerer at komme meget tæt på masterne.

På grænsen

Et andet argument for kabellægning ned til landegrænsen, har Slesvigsk Partis Jørgen Popp Petersen, der ligeledes sidder i økonomiudvalget, bragt i spil.

- Meningen med strømmotorvejen er at bryde grænser - forsyningsgrænser. Derfor ville det også være træls, at to vidt forskellige mastekonstruktioner skulle mødes på landegrænsen, og dermed også markere forskellighed, har han tidligere påpeget.

Desuden er der i følge Jørgen Popp Petersen lagt op til kabellægning af el-forbindelse fra Tyskland op til grænsen, idet miljørestriktioner reelt umuliggør master omkring Süderlügum.

Formanden for Fugleværnsfonden, Martin Iversen, Tønder, siger, at han anbefaler kabellægning af el-forbindelse i og omkring Sølsted Mose. Fugleværnsfonden er den største lodsejer i mosen. Kravet om kabellægning begrunder han blandt andet med store forekomster af fuglearter som svaner, gæs og traner, der generelt har svært ved at se luftledninger og dermed har stor risiko for at kollidere med luftledninger.