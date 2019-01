- Så har vi efterfølgende lagt op til, at vi vil godt have en mere detaljeret redegørelse helt ned på personnummer-niveau. Sådan så man ved præcis, om det er ganske få elever, det drejer sig om, fortæller Kim Printz Ringbæk (S), der er formand for børn- og skoleudvalget.

Orienteringen stod direktør for skoleforvaltningen, Henrik Schou, for.

Handlingsplaner

Udvalget besluttede at anmode forvaltningen om sammen med de faglige organisationer og skolerne at få opdateret handlingsplaner på området.

- Vi har da også tænkt os at tage det op på de kommende dialogmøder med skolerne, når vi når dertil i løbet af foråret, fortæller Kim Printz Ringbæk, der også kunne forestille sig, at emnet bliver et punkt på et kommunalt topmøde, der skal være i marts.

Han ser gerne, at skolerne lærer af hinanden i forhold til magtanvendelser og vold.