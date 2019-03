Politikere frigav 11 millioner til særlige indsatsområder

Tønder: Inden for en årrække skal Tønder Kommune have forbedret sig på en række faktorer som for eksempel mere motion til indbyggerne og en forbedret kvalitet i folkeskolerne og dagtilbud.

Selv om det på forhånd syntes en formsag, at der skulle frigives de 11 millioner kroner i et emne, der er vedtaget i enighed, så var den diskussionslystne kommunalbestyrelse også ordrig, da dette emne skulle behandles.

Formanden for sundhedsudvalget, Irene Holk Lund (V), var undrende over for, at tobaks-kvitning ikke indgår i de fem målpunkter:

- Jeg er glad for vores forbedrede sundhedsprofil, men at man har udeladt at kvitte tobakken er ikke godt nok, sagde Irene Holk Lund og opfordrede til, at der også skal indføres røgfri arbejdspladser og at skolernes matrikler skal være 100 procent røgfri.