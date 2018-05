Politikere er klar til at lade mobil tandklinik besøge 12 byer

Det er en mobil tandklinik som denne, der kommer til at køre rundt i Tønder Kommune. Den mobile tandklinik på billedet kører i Vejen Kommune. Foto: Dent Support A/S

Børn- og skoleudvalget vil tilbyde fire fri- og privatskoler at den kommende mobile tandklinik kommer på besøg. Kommunen er klar til at betale for strømstik.

Tønder: Den kommende mobile tandklinik kan komme til at gøre holdt i hele 12 af Tønder Kommunes byer. Det ligger fast, efter at børn- og skoleudvalget holdt sit seneste møde. På dagsordenen var et punkt om brugen af den mobile tandklinik, der bemandes af en tandplejer og en klinikassistent. Forvaltningen havde bragt to scenarier i spil: Det første gik ud på, at klinikken kunne besøge byer, der har kommunale skoler, undtaget Bredebro hvor skolen ligger tæt på den centrale tandklinik - her var der tale om otte stop. Alternativet var en løsning, hvor de samme byer besøges, men hvor fri- og privatskoler i Branderup, Arrild, Bedsted og Jejsing også får mulighed for at få besøg - det var denne løsning politikerne valgte. - Det gjorde vi for, at dem, der bor ude i de små samfund, vil have mulighed for at få opfølgning i forhold til tandbehandling. Det var vi ret enige om, fortæller Kim Printz Ringbæk (S), der er formand for børn- og skoleudvalget.

Der sker Følgende skoler får besøg af den mobile tandklinik:



Løgumkloster Distriktsskole



Øster Højst Filialskole



Skærbæk Distriktsskole



Toftlund Distriktsskole



Filial Agerskov Skole



Grundskolen, Tønder



Digeskolen, Højer



Møgeltønder Skole



Udover det kan fri- og privatskoler i Branderup, Arrild, Bedsted og Jejsing få besøg.



Målgruppen for den mobile tandklinik er skoleelever fra 0. til 9. klasse, der har behov for tandpleje mellem de faste statusundersøgelser.

Frivilligt Endnu har kommunen ikke undersøgt fri- og privatskolernes interesse for ordningen. Det skal nu ske. Under alle omstændigheder er det frivilligt, om de vil være med. - Vi kan selvfølgelig ikke andet end give dem tilbuddet og så håbe på, at de vil være en del af det. Det har jeg da en forhåbning om, fortæller Kim Printz Ringbæk. Samtidig med at udvalget valgte hvilke byer og skoler, der skal og kan besøges, besluttede den sig også for en finansieringsmodel. Der skal være bestemte strømstik på skolerne, og udvalget bestemte, at pengene til etablering af disse afholdes af anlægsrammen for etableringen af den centrale tandklinik og en mobil tandklinik. Strømmen til tandklinikken vil skolerne, hvor klinikken holder, skulle betale.