Politiker vil lade vindmølle-millioner tilfalde Tønder

Thomas Ørting Jørgensen vil bruge godt to millioner kroner på projektudvikling i Tønder by. Torsdag er sagen på dagsordenen, når politikerne mødes i byrådssalen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Thomas Ørting Jørgensen fra Borgerlisten mener, at de penge, Tønder Kommune har tjent via erstatning og salg af grund til en vindmølle, skal bruges i Tønder by.

Tønder: Opstillingen af vindmøller ved Sæd-Vindtved kan nu komme Tønder by til gode. Således foreslår Borgerlistens Thomas Ørting Jørgensen, at de penge, Tønder Kommune har tjent via erstatning og salg af jord til den ene mølle, bruges på projekter i Tønder by. Han har brugt initiativretten til at få sagen på dagsordenen ved det kommende kommunalbestyrelsesmøde. Her skal politikerne nu tage stilling til, om de ligesom Thomas Ørting Jørgensen synes, at pengene - i alt godt to millioner kroner - skal reserveres til projektudvikling i Tønder by. - Det er et nærområde, og de ikke er blevet tilgodeset af projektet endnu, siger Thomas Ørting Jørgensen. Lokalsamfundene tættest på møllerne - Rørkær, Sæd, Jejsing og Lydersholm - får ifølge Thomas Ørting Jørgensens udregning cirka otte millioner kroner ud af opstillingen af møllerne via forskellige ordninger, og det er set i det lys, han ønsker at bruge kommunens indtjening i Tønder by.

To projekter I beslutningsforslaget nævner Thomas Ørting Jørgensen to projekter, som kunne tildeles en million kroner hver. Han ser gerne en million kroner gå til en opgradering af vandrehjemmet ved Tønder Sport- og Fritidscenter og en million kroner gå til udvikling af Zeppelin-museet. Med eksemplerne vil han gerne sende et signal om, at pengene ikke skal bruges til at lukke huller. - Derfor peger jeg på to ting, som jeg mener, vil gavne os alle sammen, fortæller Thomas Ørting Jørgensen, der mener, at de to projekter kunne løfte Tønder by og på længere sigt også hele Tønder Kommune. Han mener, det vil være uden grund, hvis lokalsamfundene tættest møllerne mener, at det er uretfærdigt, at pengene tilfalder Tønder by. - Selv om der fem kilometer fra Sæd og Lydersholm og Jejsing til Tønder by, så har vi jo alle sammen glæde af, at der sker ting i Tønder by, siger kommunalbestyrelsesmedlemmet, der også peger på, at lokalsamfundene har fået et større millionbeløb.