Politifolk forstyrrer god ro og orden

Borgerne vil de to dage komme til at opleve kørsel med større patruljekøretøjer, der er mærket med øvelsesskilte, ligesom betjente vil agere demonstranter og kaste med tomme plastikflasker og brosten mod deres kolleger, der omvendt har til opgave at skabe ro blandt gemytterne.

Formålet med øvelsen er at træne politiindsatsen i forbindelse med større uroligheder - som for eksempel voldelige fodboldfans og voldelige demonstranter.

Lange våben

I efteråret begyndte politiet regelmæssigt at uddanne folk på den nedlagte skole. Men de sidste uger har der på grund af valgkampen været meget stille i området. Politiets ressourcer er simpelthen blevet brugt i forbindelse med valget, fortæller Torben Møller:

- Vi har haft nok at se til.

Det er uddannelsen af 20 mand til politiets mobilindsats, som kræver, at der øves både kørsel, og hvordan man dæmmer op for kast med brosten. For at skåne deltagerne kastes der dog ikke med rigtige sten.

- Vi bruger nogle grå skumklodser, der ligner brosten. Men de slår altså ikke lige så hårdt, griner Torben Møller.

Efter onsdagens sidste prøver bliver der ikke igen stille på skolen, der indtages af politiets reaktionspatrulje. Derfor skal man ikke blive bange, hvis man ser mørkklædte, mystiske folk køre rundt med "lange våben".

- Det sker som et led i uddannelsen af folk til reaktionspatruljen, forklarer politikommissæren.