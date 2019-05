Politiet tilkaldt: Skub og ballade ved Barrax

Peter Beiter Andresen var ikke selv til stede. Men han er blevet fortalt, at gruppen af unge startede med at kaste grus og småsten efter hinanden. Siden begyndte gruppen at kaste de samme ting efter Barrax' skatere.

- En gruppe bestående af cirka 10 unge i grundskolealderen sad og generede dem, der brugte rampen. Det er pisseirriterende, for man er velkommen til at hænge ud ved området, men det er meningen, at alle skal kunne være der, siger Peter Beiter Andresen.

TØNDER: Når man kommer forbi skaterbanen Barrax ved Tønder Sport & Fritidscenter, plejer der at være masser af unge mennesker og god stemning. Men søndag var den gode tone forduftet - i hvert fald for en gruppe unge i skolealderen. Det fortæller formanden for Barrax, Peter Beiter Andresen.

Centerleder Claus Beck bekræfter, at en gruppe drenge søndag lavede ballade og proppede toiletruller i tre toiletter på Tønder Sport & Fritidscenter. Spørgsmålet er, om hændelsen skal have betydning for de mange almindeligvis glade brugere af Barrax? Arkivfoto

Politiet alarmeret

På et tidspunkt var to ældre drenge i alderen 15-16 år ved at komme op at toppes. Gemytterne var angiveligt så meget i kog, at en forælder anmeldte det til politiet. Men da ordensmagten nåede frem, var drengene forduftet, fortæller Beiter Andresen og tilføjer, at drengene fortsatte ind på fritidscentret.

Centerleder i Tønder Sport & Fritidscentret, Claus Beck, fortæller, at gruppen af drenge sidst på eftermiddagen søndag i centret stod bag tre stoppede toiletter. Der var simpelthen proppet en toiletrulle i hvert toilet.

- Det er træls. Det skal gerne være trygt at hænge ud hernede. Så drengen, der blev truet, har fået telefonnumrene til vores halvagt og livredderne i svømmehallen, siger Claus Beck, der ærgrer sig godt og grundigt over, at få kan ødelægge det for mange.