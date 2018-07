Politiet satte dronen i luften

TØNDER: Arbejdet med efterforskningen af branden, der natten til fredag klokken 00.49 brød ud på Vidågade i Tønder er i fuld gang.

Tirsdag formiddag fløj Syd- og Sønderjyllands Politis efterforskningshold med en drone i området for at sikre billeder til det videre efterforskningsarbejde, ligesom undersøgelserne inde i bygningen fortsætter.

Da Brand & Redning Sønderjylland rykkede ud til branden natten til fredag og igen fredag morgen, var der kraftig røgudvikling i kælderen, og branden spredte sig via etageadskillelser.

Der var to mænd i bygningen, da branden brød ud. Den ene kom efterfølgende til observation for røgforgiftning, efter de to selv havde forsøgt at slukke ilden.