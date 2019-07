Politiet optrapper indsatsen i Toftlund

- SSP har i samarbejde med os været ude at opfordre forældre i Toftlund til at tage en snak med deres unge om, hvordan man opfører sig, ligesom vi her fra politiet har øget vores tilstedeværelse i Toftlund, og derudover holder vi også øje med de larmende knallerter, som der bliver meldt om.

SSP har i samarbejde med os været ude at opfordre forældre i Toftlund til at tage en snak med deres unge om, hvordan man opfører sig, ligesom vi her fra politiet har øget vores tilstedeværelse i Toftlund, og derudover holder vi også øje med de larmende knallerter, som der bliver meldt om.

I forbindelse med sommerferien sendte SSP, altså samarbejdet med skoler, kommune og politi, et brev til alle forældre med børn fra 6. til 10. årgang, hvor man opfordrede til, at der sættes rammer og aftales regler for de unges færden om aftenen og natten.

Mere aktivitet fra SSP

Politiets udmelding følges op af Tønder Ungdomsskoles leder, Mikkel Brander, som også er ansvarlig for SSP-indsatsen i Tønder Kommune. Siden sommerferiens start har SSP også skruet op for indsatsen og er aktuelt til stede i Toftlund med tre medarbejdere - også senere på aftenen end normalt.

Han fortæller, at det er ganske blandet, hvor meget SSP i virkeligheden ser til de unge i byen.

- Det vi lokalt gør lige nu, har vi gjort siden feriestarten. Det er at hente flere medarbejdere ind, så vi i alt er til stede med tre mand i Toftlund, og samtidigt er der mere aktivitet tidligt og sent på dagen. De har talt med de børn og unge, de møder på gaden, men oftest har de faktisk ingen mødt. Men vi er til stede, og det er hvad vi som udgangspunkt har tænkt os at fortsætte med.

De umiddelbare erfaringer er, at en stor del af problemerne skabes af en mindre gruppe unge, vurderer han.

- Vi ser det som et sammenfald mellem, at der er en meget lille gruppe unge, som har for lang en line for tiden. Det kunne være en kombination af, at de mangler skolegangen her i sommerferien - og at det så bliver for kedeligt, samtidigt med at deres forældre blander sig for lidt i, hvad de laver. Så stikker det af for nogle af dem, lyder det fra Mikkel Brander.