To kvinders lidt særlige fremgangsmåde ved et tricktyveri i Fakta i Tønder har fået politiet til at kæde flere sager sammen.

TØNDER: Syd- og Sønderjyllands Politi er i øjeblikket på jagt efter to kvinder, som menes at have stået bag tricktyverier i to forskellige Fakta-forretninger tirsdag. Det baserer politiet først og fremmest på de to kvinders fremgangsmåde, som tillod dem stikke af fra to forskellige Fakta-butikker med masser af cigaretter.

Supermarkederne på Kongevej har i de forgange måneder været udsat for flere større sager.

Tilbage i november blev Aldi på Kongevej således udsat for et tricktyveri, som udviklede sig til et røveri, og kort efter blev der begået et nyt tricktyveri i samme forretning.

Torsdag i sidste uge blev der desuden slået alarm, da en gruppe unge i samme område frarøvede to lokale unge deres jakker, mobiltelefoner og punge. I den sag er en 19-årig mand aktuelt varetægtsfængslet, mens tre andre er sigtede.

Tirsdag eftermiddag i denne uge gik det imidlertid først ud over Fakta på Kongevej i Tønder. Her kom de to kvinder ind og vil købe en masse varer, forklarer politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi:

- De kommer op til kassebåndet med en masse varer og bestiller ligeledes en større mængde cigaretter. Den ene af kvinderne siger så til ekspedienten, at de har glemt deres betalingsmiddel ude i bilen, og at de lige vil hente det. Mens den her ordveksling foregår, har den anden af kvinderne taget cigaretterne med sig, og de kommer ikke tilbage til butikken igen.