Politiet fortsætter efterforskning af brand i Bedsted

Bedsted: Selv om der nu er gået over tre måneder, siden en ældre ejendom beliggende Sivkrovej i Bedsted brændte ned til grunden, er sagen langt fra opklaret.

Vicepolitiinspektør Preben Westh fra politiets Områdecenter Syd fortæller, at efterforskningen stadig er i gang, og at det kræver et "langt sejt træk".

- Sagen indeholder mange ting. Og den er mere kompliceret, end vi umiddelbart havde forestillet os, siger Preben Westh.

Ejendommen brød i brand lørdag den 24. november klokken fire om morgenen. Selv om huset er beboet, var beboeren ikke hjemme, da branden brød ud, forlød det.

Fire brandværn kæmpede mod flammerne, og ud på formiddagen havde de frivillige brandfolk da også styr på ilden, der ikke bredte sig til nabobygningerne.