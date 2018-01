Politiet er sikker: Brand i jagthytte var påsat

Da brandfolkene fra Skærbæk nåede frem, var bygningen omspændt af flammer og stod ikke til at kunne reddes, fortalte indsatsleder Thomas Sørensen, Brand & Redning Sønderjylland, Tønder, efter indsatsen.

SKÆRBÆK: Hvorfor begynder en jagthytte midt i en skov pludselig at brænde?

Undersøgelse

I løbet af onsdagen, da brandtomten med stålplader var kølet ned, gennemførte politiet en brandteknisk undersøgelse. Og resultatet er ikke til at tage fejl af.

- Konklusionen er, at branden må have været påsat, siger Jens Peter Rudebeck som talsmand for Syd- og Sønderjyllands efterforskningsenhed i Sønderborg.

Politiet igangsætter nu en efterforskning og hører gerne fra folk, der kan bidrage med oplysninger i sagen. Jagthytten, der i øvrigt var døbt "Munke Pøtte", kan nås fra Rømøvej via en cirka 200 meter lang skovvej. Den var tirsdag aften i en så smattet tilstand, at brandfolkene ikke turde færdes på den med deres tunge køretøjer. I stedet blev slangerne med slukningsvand lagt fra Rømøvej ud over en mark og ned til den brændende bygning.