Politiet efterlyser mand i Bredebro - leder med helikopter

BREDEBRO: I et tweet efterlyser Syd- og Sønderjyllands Politi en borger fra Bredebro.

Borgeren, 58-årige Martin Beck, forlod mandag aften sin bopæl i Bredebro, skriver politiet.

Da Martin Beck forlod bopælen, var han iført en blå t-shirt med mønster samt blå shorts. Han søger muligvis mod et skovområde.

Martin Beck er også efterlyst på Facebook på siden Bredebro, hvor der står:

- Hvis nogen har set ham efter kl. 19.30 mandag aften, hører vi gerne fra dig. Politiet er på sagen, og vi skal derfor frabede folk selv at gå ud i naturen og lede efter ham. I må derimod gerne tjekke garager, skure, haver, for at se om han kunne være der.

Politiet oplyser, at man eftersøger Martin Beck med en større styrke og at en helikopter hjælper til fra luften. Derfor vil man kunne se øget aktivitet i området og larm, fremgår det af et politi-Tweet.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.