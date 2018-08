LØGUMKLOSTER: Syd- og Sønderjyllands Politi arbejder i øjeblikket på at finde en person, der i forbindelse med et indbrud på Fabriksvej i Løgumkloster er kørt væk fra stedet på cykel. Indbruddet skete 04.18 torsdag morgen, og politiet havde en patrulje i området, som kortvarigt så manden cykle væk.

Ifølge politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi fik patruljen ikke fat på cyklisten, men han forklarer, at man har en god idé om, hvem det kunne være.

Det er i øvrigt anden gang i denne uge, at en person flygter fra et indbrud i Løgumkloster på cykel. Tidligt tirsdag morgen var der et indbrud på Hedevej, og her blev en mistænkelig mand set på en mørk herrecykel.