Politiet advarer mod falske hjemmehjælpere

TØNDER: Politiet i Sønderjylland advarer nu helt konkret med kvindelige tricktyve, der blandt andet har været på spil i området omkring Sønderborg og Aabenraa. Indtil videre har politiet helt konkret kendskab til seks anmeldte forhold, hvor udenlandske kvinder under dække af blandt andet at være hjemmehjælpere skaffer sig adgang til ældre menneskers lejligheder, der så bliver tømt for penge og værdier. - Så vi kan kun opfordre til, at folk holder deres døre låst, og at de be'r om legitimation, når nogen giver sig ud for at være hjemmehjælpere, lyder det fra politiets vagtchef. Da tricktyvene er mobilen, gælder opfordringen beboere i hele landsdelen.