Politiet: Måske skyldes brand i Løgumgårde en kortsluttet ventilator

Løgumgårde: Tirsdag eftermiddag brød en etageejendom i Sognegade i Løgumgårde i brand. Det lykkedes at få alle i ejendommen evakueret, men bygningen er i dag slemt skadet af ild, vand og ikke mindst røg.

Ifølge lederen af efterforskningen i politiets områdecenter syd, Jens Peter Rudbeck, skyldes branden måske en kortslutning.

- Der er noget, der kunne tyde på, at det er en blæser, altså en ventilator, der er kortsluttet. Eller også er det noget med strøm, siger Jens Peter Rudbeck og tilføjer, at det nu er op til de brandtekniske undersøgelser af fastslå den endelige brandårsag.

Jens Peter Rudbeck oplyser, at lejlighedens beboere var gået ned på græsset neden for bygningen for at nyde det gode vejr, da branden opstod oppe i lejligheden.

Det er uvist præcis hvornår, brandteknikeren vil gennemgå bygningen.

- Men det bliver inden for en uge, fastslår Jens Peter Rudbeck.

Meldingen om branden kom kort efter klokken 17, og omkring klokken 17.30 kunne politiets vagtchef oplyse, at alle personer fra lejlighederne i ejendommen var evakueret.