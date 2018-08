Politiet: Hvem har set overfald på 47-årig mand?

Politiet efterlyser vidner til et angiveligt umotiveret overfald ved Kloster Mærken.

LØGUMKLOSTER: Hvem har set noget?

Sådan lyder spørgsmålet fra Syd- og Sønderjyllands Politi om et angiveligt umotiveret overfald på en lokal, 47-årig mand i udkanten af Løgumkloster.

Ifølge den 47-åriges forklaring blev han overfaldet omkring vejkrydset Jørgensgårdvej og Aabenraavej i Løgumkloster natten til lørdag kl. 01.30

Manden har til politiet fortalt, at han blev slået ned bagfra i krydset, da han var på vej hjem fra Kloster Mærken. Hvem der gjorde det, med hvad og hvorfor har han ikke selv et bud på, lyder det fra vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Bjørn Pedersen.

Da manden kom til sig selv efter overfaldet blev han klar over, at han havde fået skader på næsen ligesom to tænder i undermunden blev slået løs ved hændelsen.

Politiet opfordrer til, at man henvende sig, hvis man har oplysninger i sagen. Politiet kan kontaktes på telefon 114.

Overfaldet blev anmeldt til ordensmagten lørdag kl. 15.30.