Politi søger vidner: Designerlamper stjålet

TØNDER: Der har i den senere tid været flere tyverier af udendørs designerlamper, specielt i Tønder by. De seneste to nætter er det sket igen, og begge gange har byttet været Louis Poulsen-modellen Toldbod.

Sådan en lampe repræsenterer en værdi på cirka 5000 kroner.

Natten mellem tirsdag og onsdag var den gal på en adresse i Torps Have i Tønder, hvorfra to Toldbod-lamper er forsvundet.

Natten til torsdag skete det så igen, denne gang på Søndergade i Tønder, oplyser politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Vi hører gerne fra alle, der kunne tænkes at have set eller hørt noget, for vi ved ikke mere pt. Der har været en del tyverier af udendørs designerlamper i Tønder på det seneste, så vi er meget interesserede i at få signalementer med mere, siger han.