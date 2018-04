Politi slår alarm: Mindst fem brandstiftelser på en nat i Tønder

Politiet opfordrer forretningsfolk og private, der måtte have udendørs overvågning, til at gennemse optagelser fra natten til lørdag. Her har en ukendt gerningsmand sat ild til biler og affaldscontainer i den indre by i Tønder mindst fem steder.

TØNDER: - Det er ikke drengestreger, det er decideret brandstiftelse. Politikommissær Thomas Bjerg fra den lokale efterforskning er helt klar i mælet: Hvad der udspillede sig i weekenden i den indre by i Tønder må betragtes med stor alvor. Foreløbig har politiet kendskab til fem tilfælde af brandstiftelse. Og der kan meget vel være foregået flere. Alle fem kendte tilfælde er foregået natten til lørdag. Politiet er indtil videre på bar bund i sagerne. Geografisk foregik de inden for få hundrede meter i den indre by i Tønder. Derfor opfordrer politiet både privatpersoner og butiksejere, der måtte have opsat udendørs overvågning til at gennemgå optagelserne fra den pågældende nat. Måske ligger de inde med billeder, der kan hjælpe politiet ved den igangværende efterforskning.

