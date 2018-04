Politi beslaglægger bil

TØNDER: En 63-årig mand fra Horsens står til at miste sin bil, efter at han søndag aften ved 20-tiden blev stoppet af politiet.

Det skete på Sønderløgum Landevej øst for Tønder, hvor betjentene kunne konstatere, at manden ikke var i besiddelse af et kørekort. Det i sig selv udløser en bøde på 7000 kroner. Og ikke nok med det: Det er ikke første gang, at den 63-årige har bevæget sig ud i trafikken uden kørekort. Derfor besluttede politiet at beslaglægge mandens bil med en konfiskation for øje.