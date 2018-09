Pokalsensation udeblev på Bankparken

FC Sydvest kæmpede hårdt, men endte med at tabe 0-2 til superligaholdet AGF på et propfyldt Bankparken i Tønder onsdag aften.

- Det er vildt hyggeligt, og jeg synes, at det er rigtig fint initiativ, de har taget. Især for børnene, siger Maybrith Johansen, der havde taget sin søn med til kampen.

Tønder: Der blev sat tilskuerrekord på Bankparken, da FC Sydvest tog imod AGF i pokalturneringen. 973 var mødt op for at se kampen, og allerede en halv time før kampstart, var alle siddepladser fyldte.

AGF's cheftræner, David Nielsen, synes, at FC Sydvest var svære at spille imod.

- Det spiller ingen rolle, om jeg spiller her, med mine venner, eller på et stort stadion. Jeg elsker at spille fodbold, og det er det, jeg brænder for, og jeg vil gøre det så godt som muligt hver gang, siger Tobias Sana.

I pausen skiftede AGF deres offensive profil Tobias Sana ind. Ham havde FC Sydvest-forsvaret store problemer med. Efter 60 minutter gik det galt for hjemmeholdet, da AGF's Martin Spelmann scorede til 0-1. Det betød, at FC Sydvest skulle længere frem på banen, og det gav AGF en række farlige kontra angreb. Efter 89 minutter afgjorde AGF's Tobias Sana kampen, da han snød hjemmeholdets forsvar og scorede til 0-2. Han har tidligere spillet foran 80.000 tilskuere i Champions League, onsdag aften stod han på Bankparken.

Da kampen gik i gang, stod der folk rundt om hele stadion, og de kunne se et AGF hold, der i første halvleg havde bolden meget, men ikke for alvor blev farlige. Ved pausen var stillingen 0-0, og det var det kampbillede, som cheftræner for FC Sydvest, Hans Henrik Andreasen, havde håbet på.

God stemning

Det var ikke kun på banen der blev kæmpet, på tribunerne blev der også sunget frem og tilbage mellem fangrupperne. De omkring 200 AGF-fans sang, at Tønder var en forstad til Tyskland, mens et par fans fra Sydvest Support Tønder svarede igen med en slagsang, der havde teksten, " billige bajere, vi har jo billige bajere", hvilket fik hele langsiden til at bryde ud i latter.

Efter kampen var Kim Møller fra fangrupperingen Sydvest Support Tønder tilfreds med indsatsen fra spillerne, selvom det ikke blev til en sejr.

- Jeg synes, at spillerne kæmpede hele kampen igennem, og så kan man ikke forvente mere, siger han.

Det flotte fremmøde betød kronede dage for pølsesalget, der i dagens anledning havde stillet flere telte op end normalt. Agner Karbing, der stod bag grillen i et af teltene, måtte flere gange i løbet af aftenen meddele de mange kunder, at man var nødt til at stoppe salget flere gange indtil der var ankommet flere pølser.

- Der må gerne være lige så travlt hver gang, siger han.