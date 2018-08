Pokalbrag spilles i Løgumkloster

- Det ville da være sjovt med et fyldt Bankparken for en gangs skyld, men vi er nødt til at respektere den samarbejdsaftale, som vi har lavet, siger Flemming Hjort, der er talsmand for FC Sydvest.

Løgumkloster: Når FC Sydvest tidligere har spillet mod superligahold i pokalturneringen, er det ofte sket i Ballum. Det bliver dog ikke tilfældet i år, da de ikke bruger deres fodboldbaner mere. Det betyder, at kampen kommer til at foregå i Løgumkloster, hvis politiet vurderer, at stadionet har sikkerheden i orden.

Det ville da være sjovt med et fyldt Bankparken for en gangs skyld, men vi er nødt til at respektere den samarbejdsaftale, som vi har lavet.

Sikkerhedsvurdering

Politiet har fået til opgave at vurdere sikkerheden på stadion. Det sker fredag og derefter ved klubben om sikkerheden er godkendt. Et af punkterne på listen er, om der skal sættes et hegn op, så fansene af de to klubber kan holdes adskilt.

FC Sydvest har fået at vide af politiet, at kampen vurderes til at udgøre en lav sikkerhedsrisiko, selvom det er imod AGF, der ofte sender mange tilskuere med rundt i landet, når de spiller på udebane.

Til kampen håber klubbens talsmand, at man slår publikumsrekorden til en FC Sydvest kamp på 1100 tilskuere. For at opnå det mål, så har klubben besluttet, at priserne ikke bliver dyrere end normalt. Det betyder, at prisen for en billet er 50 kr. for voksne og gratis entre for børn.

- Vi er interesserede i at skabe en festlig kulisse. Vi vil hellere have mange tilskuere på stadion, end at tjene flere penge ved at skrue billetpriserne voldsomt op, siger talsmand Flemming Hjort.

Før i tiden har klubben lejet mobile tribuner til de store kampe, men det bliver ikke tilfældet den her gang, siger Flemming Hjort.

- I Løgumkloster er der en lille tribune, hvor folk kan sidde, ellers må man se kampen stående, siger han.

Kampen bliver spillet klokken 17.30 onsdag den 5. september, og Viasat, der har rettighederne til pokalturneringen, oplyser, at kampen ikke bliver vist på tv.